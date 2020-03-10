Цифра дня: Сколько заразившихся коронавирусом в Китае вылечилось?

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, сколько заразившихся коронавирусом в Китае вылечилось. Так, согласно его данным, из зафиксированных в стране 80 тыс случаев инфицирования пневмонией нового типа, более 70% удалось излечиться.

А это, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, равноценно более 58,6 тыс человек. Отмечается, что в целом, в Китае, вероятность летального исхода у пожилых людей старше 80 лет на 20% выше. Кроме того, смертность также выше на 13% у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 9% у людей, страдающих диабетом, на 8% - c заболеваниями органов дыхания, а также на 7,5% - с онкологией.

Напомним, что буквально несколько дней назад число зараженных коронавирусом стран увеличилось до 101.