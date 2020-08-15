Цифра дня: Сколько жителей Земли играет в видеоигры?

Издание IGN, ссылаясь на аналитические данные компании DFC Intelligence, опубликовало новый материал, в котором сообщается, сколько жителей Земли играет в видеоигры.

Так, согласно данным исследования, актуальным для середины текущего года, в игры играют почти 3,1 млрд землян. Таким образом, около 40 % жителей Земли уделяют время играм. В ходе исследования также было установлено, что порядка 1,5 млрд жителей Земли играют с помощью компьютером. Это, к слову, 48% от всех игроков. Примечательно, что данная группа может пересекаться с владельцами консолей и смартфонов. В то время как приставками для игр пользуются примерно 8% землян.

Исследователи назвали лидеров рейтинга крупнейших игровых рынков. Так, на первом месте расположилась Азия, на которую приходится 53% от числа всех игроков. На втором месте находится Европа - 17%, а замыкает тройку лидеров Латинская Америка - 11%. Также в списке нашлось место для стран Магриба и Ближнего Востока - 7 % и Северной Америки - 4 %.