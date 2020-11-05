Цифра дня: Сколько звонков на смартфоны россиян являются спамом?

Специалисты сервиса Kaspersky Who Calls подсчитали, сколько звонков на смартфоны россиян являются спамом.

Так, согласно опубликованным данным, практически 63% всех входящих звонков с неизвестных номеров у россиян в 2020 году являлись спамом. Эксперты отметили, что чаще всего этой зимой в спам-звонках абонентами предлагали воспользоваться услугами займов. Летом, в свою очередь, чаще фиксировались спам-звонки от коллекторов.

В "Лаборатории Касперского" также установили, что резкий скачок звонков мошенников случился во второй половине мая. Больше всего звонкам с мошеннических номеров были подвержены москвичи и жители Московской области. Именно в этих регионах количество предполагаемых спам-звонков выросло практически в два раза. В то же время, в концу августа поступать таких звонков россиянам стало меньше.