Цифра дня: Во сколько раз глава Apple зарабатывает больше среднестатистического сотрудника компании

Представители Apple поделились официальной информацией о заработной плате главы корпорации. Так, в 2019 году Тим Кук заработал более 11 млн долларов.

Отмечается, что данный доход состоит из стандартной зарплаты, оцененной в 3 млн, а также добавки в виде 7,7 млн долларов, которые предусмотрены за выполнение планов. Кроме того, Куку также перечислили порядка 884 долларов, которые, по словам источника, распределены в качестве “дополнительной компенсации”.

В то же время размер средней заработной платы Apple в 2019 году равен 57 596 долларам, что связано с большим штатом в розничной торговле и службе поддержки корпорации. Таким образом, глава Apple зарабатывает в 201 раз больше, чем получает среднестатистический работник корпорации.