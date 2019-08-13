Цифра дня: Во сколько раз лишний вес повышает риск рака?

Международное агентство по изучению рака опубликовала результаты исследования, проведённого учёными Бристольского университета в Великобритании.

Как оказалось избыточный вес и ожирение повышают риск развития рака по меньшей мере в два раза. Исследователи изучили активность генов восьми видов рака, для которых была обнаружена связь с ожирением. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации, который позволяет определить роль того или иного фактора на развитие заболевания.

В итоге, были выявлены прямые зависимости между индексом массы тела и риском развития рака, без влияние генов, которые могли вызвать как ожирение, так и рак.