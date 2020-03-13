Цифра дня: Во сколько раз увеличился спрос на тепловизоры в России из-за коронавируса?

Издание “Известия” опубликовало новый материал, в котором сообщается, во сколько раз увеличился спрос на тепловизоры в России из-за коронавируса. Выяснилось, что востребованность данного оборудования выросла в 100 раз.

Отмечается, что в связи с неожиданным спросом на инфракрасные термометры и тепловизоры отечественные компании не успевают производить необходимое количество оборудования. К слову, данные устройства эксплуатируются как в аэропортах, так и на вокзалах, магазинах и прочих общественных местах

Заместитель коммерческого директора компании “Техно-Ас” Виктор Васильев рассказал, что если ранее запросы компании ограничивались одним в день, то сейчас заявки увеличились до ста. ”К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т.д. Чтобы выполнить все заказы, нам потребуется увеличить производство в 200 раз. Это нереально”, — поделился специалист.