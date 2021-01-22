Цифра дня: Во сколько раз в России выросли продажи адаптеров питания для iPhone?

Напомним, что в прошлом году Apple отказалась добавлять адаптеры питания в комплект со своими смартфонами, объяснив этот шаг заботой об окружающей среде. Сейчас же выяснилось, стали ли россияне чаще приобретать адаптеры питания для iPhone.

Об этом сообщается в материале издания “Коммерсант”, которое ссылается на данные аналитиков МТС. Так, судя по информации источников, отказ Apple от адаптеров питания в комплектах действительно повлиял на российский рынок - их продажи в ноябре-декабре прошлого года увеличились на 510% в сравнении с идентичным периодом 2019 года.

Представители МТС добавили, что за прошлый год удалось продать порядка 4 млн проводных зарядных устройств для смартфонов всех серий на общую сумму 3 млн рублей. По мнению специалистов, увеличившаяся востребованность зарядников обусловлена изменением комплектации смартфонов Apple.