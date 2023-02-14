Цифровая романтика: в Telegram появился бот для создания валентинок с необычными и странными поздравлениями

С его помощью вы можете сгенерировать открытку на День святого Валентина от блогера Галины. Женщина, которая ведёт популярный одноимённый блог с более чем 312 тыс подписчиков только в Telegram, известна своим загадочным прошлым и запоминающимися фразами.

Бот же является совместным проектом блогера и сервиса каршеринга Делимобиль. Чтобы получить необычную открытку, достаточно лишь попросить об этом бота, перейдя по ссылке. Он создаст одну из 40 различных открыток, каждая из которых будет содержать уникальную фразу Галины. Например, вы можете получить открытку с сообщением: «Ты что, пачка семечек? Потому что я не могу от тебя оторваться».