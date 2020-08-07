Цифровая телеведущая Елена о том, как компьютерам доверяют выбор имени для ребёнка

Роботы не знают усталости, а мы не знаем горизонтов графомании, поэтому продолжаем наши еженедельные видеовыпуски новостей с цифровой телеведущей Сбербанка (SberDevices), Еленой. Сегодня кратко расскажем о любимых брендах молодёжи, новом градусе слежки за людьми в России и компьютерных алгоритмах для подбора имени ребёнку (кому как не компьютеризированной ведущей об этом рассказывать?). «Как страшно жить», и всё в этом духе… Приятного просмотра!