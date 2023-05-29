Цифровизация дошла и до лесов

В лесах Хабаровского края установили специальные фотоловушки, которые помогут выявлять нарушения пожарной безопасности. Эти устройства реагируют на движение машин или людей, и их местоположение постоянно меняется. Такой подход даёт возможность автономно обнаруживать поджигателей, которых сложно поймать за руку.

В настоящее время в лесах Хабаровского края действует чрезвычайное положение, которое запрещает разводить костры и сжигать мусор. С начала пожарного сезона в этом регионе было зарегистрировано 289 пожаров, и площадь их распространения превысила 96,4 тысячи гектаров. Ситуация очень серьёзная, и необходимо принимать дополнительные меры для предотвращения пожаров и защиты лесов.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС, Николай Гасендыч, отметил, что использование фотоловушек поможет выявлять нарушителей с большей эффективностью. Они смогут дать ответственным лицам по заслугам и предотвратить возгорания. Всем необходимо соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнями и природными ресурсами.