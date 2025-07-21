Цифровизация в Тюменской области превысила 92% в ключевых отраслях

Жители региона активно используют электронные сервисы. Почти 80% населения выбирают цифровые каналы получения государственных и социальных услуг. При этом около двух третей всех обращений поступают через портал госуслуг.

Медицинская сфера региона полностью перешла на электронные медицинские карты. Онлайн-запись к врачам стала обычной практикой. Более 830 тысяч человек уже пользуются сервисом «Мое здоровье», доступным на госуслугах. Это вдвое больше, чем два года назад.

Цифровизация затронула и сферу образования. Все государственные и муниципальные учебные заведения области обеспечены доступом к интернету через Wi-Fi.