Цифровизация в Тюменской области превысила 92% в ключевых отраслях

Опубликовано 21 июля 2025, 21:331 мин.
Цифровизация в Тюменской области превысила 92% в ключевых отрасляхРегион опередил плановые показатели цифровой зрелости
Тюменская область завершила 2024 год с высокими результатами по цифровизации. Уровень цифровой зрелости в ключевых отраслях региона составил 92,8%, что заметно выше запланированного значения в 85,9%. Такие данные стали одними из лучших в стране.
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Жители региона активно используют электронные сервисы. Почти 80% населения выбирают цифровые каналы получения государственных и социальных услуг. При этом около двух третей всех обращений поступают через портал госуслуг.
Медицинская сфера региона полностью перешла на электронные медицинские карты. Онлайн-запись к врачам стала обычной практикой. Более 830 тысяч человек уже пользуются сервисом «Мое здоровье», доступным на госуслугах. Это вдвое больше, чем два года назад.
Цифровизация затронула и сферу образования. Все государственные и муниципальные учебные заведения области обеспечены доступом к интернету через Wi-Fi.