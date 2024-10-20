Цифровой ассистент для учителей запустят по всей России с 1 ноября

С 1 ноября во всех регионах России заработает чат-бот «Помощник Рособрнадзора», созданный для упрощения работы учителей и снижения их бюрократической нагрузки. Об этом сообщили представители Рособрнадзора. Новый цифровой инструмент уже прошёл тестирование в Пензенской и Владимирской областях, где педагоги получили возможность оценить его эффективность.

Чат-бот поможет учителям быстро получать ответы на вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. Например, бот сможет проконсультировать по вопросам, которые касаются участия в различных мероприятиях, не входящих в образовательную программу, работы с документами и другим аспектам. Одна из ключевых функций бота — приём жалоб на неправомерные действия в отношении педагогов. Учителя смогут отправлять обращения анонимно или указав свои данные.

Все обращения, направленные через чат-бот, автоматически передаются в региональные органы власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 дней. Если проблема не решается в этот срок, Рособрнадзор обещает привлечь к делу Генеральную прокуратуру для контроля и урегулирования ситуации.