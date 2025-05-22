Цифровой двойник леса «увеличил» запасы древесины на 40%

Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) разработала собственную технологию цифрового двойника леса, которая помогла обнаружить значительные объёмы неучтённой древесины. За три года исследования на арендованных участках специалисты выявили, что реальные запасы древесины превышают официальные данные на 10–40%. Представители компании отметили, что технология позволила создать точные 3D-модели лесных массивов и оценить объёмы ресурсов без необходимости физического осмотра.

Цифровой двойник основывается на технологии лидарной съёмки, которая сканирует каждое дерево и создаёт виртуальную модель леса с высокой степенью детализации. Для разработки этой системы были задействованы внутренние ресурсы компании: специалисты лесного департамента разработали ПО, которое обрабатывает данные с лазерных сканеров с помощью искусственного интеллекта. На закупку оборудования, включая БПЛА и камеры лидар, было потрачено от 4 до 6 миллионов рублей.

Результаты исследования стали важным этапом в оптимизации лесопользования. На участках общей площадью 400 тысяч га фактический объем древесины оказался значительно выше, чем указано в государственных реестрах. Например, в 2022 году обследование территории выявило разницу в 21%, а к 2024 году на отдельных участках она достигла 40%. Полученные данные переданы в Минприроды Пермского края, что должно помочь внедрить более точные методы учёта лесных ресурсов и снизить экологическую нагрузку за счёт выборочного подхода к рубкам.