Цифровой двойник ускорит беспроводной интернет

Оптимизация работы беспроводной сети связана с эффективным кэшированием данных, то есть сохранением информации на ближайшем к пользователю сервере для быстрого доступа. Однако ключевыми проблемами являются выбор данных для кэширования и определение оптимального объема хранимых данных.

Новая технология, названная D-REC, использует цифровой двойник для моделирования беспроводной сети и прогнозирования потребностей пользователей. Система анализирует реальные данные сети и проводит симуляции, позволяющие определить, какие данные будут востребованы в ближайшее время. Полученные прогнозы передаются обратно в сеть для принятия решений о кэшировании данных.

Испытания показали, что D-REC превосходит традиционные методы прогнозирования и позволяет более эффективно распределять данные по сети. Кроме того, цифровой двойник способен предсказывать потенциальные проблемы, такие как перегрузка базовых станций, что позволяет заранее принять меры для поддержания стабильной работы сети.