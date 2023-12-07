Цифровой рубль начал встраиваться в налоговую систему

Госдума одобрила закон о внедрении цифрового рубля в систему налогового контроля. С 1 января 2025 года, если у налогоплательщика не хватает денег на счетах, средства будут автоматически списываться в цифровых рублях. Закон предусматривает, что налоговые органы могут приостанавливать операции с цифровыми рублями и требовать от операторов предоставление документов об уплате налогов.

В рамках нововведений в Налоговый кодекс РФ введено понятие «счёт цифрового рубля», регулирующее операции с этой электронной валютой. Операции со счетами цифрового рубля будут облагаться налогами так же, как и операции с обычными банковскими счетами. Открывание счетов, переводы через цифровую платформу и операции с цифровыми рублями освобождаются от НДС.

Закон также устанавливает, что при использовании цифрового рубля для доходов и расходов фирмы будут применяться стандартные методы учёта. Цифровой рубль также можно будет использовать для учёта налогов по различным налоговым режимам, включая единый сельскохозяйственный налог, упрощённую систему налогообложения, налог на профессиональный доход и общую налоговую систему.