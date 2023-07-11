Цифровой рубль стал законной валютой в России

Это означает, что цифровой рубль получает правовой статус и определяются правила его использования.

Новый закон устанавливает взаимоотношения между Центробанком РФ, участниками финансовой платформы и обычными гражданами. Операции с цифровым рублём будут регулироваться Советом директоров Банка России, который также определит тарифы и сроки проведения операций.

Комиссия для организаций составит 0,3%, но для обычных пользователей комиссия взиматься не планируется.

Вступление новых положений закона в силу запланировано на 1 августа 2023 года, что означает, что в ближайшем будущем граждане России смогут использовать цифровой рубль для различных финансовых операций.