Цифровой рубль вышел на новый этап тестирования

С 1 сентября 2024 года стартует новый этап тестирования операций с цифровыми рублями, и количество участников проекта значительно увеличится. Если на предыдущем этапе в тестах участвовало около 600 человек и 22 компании, то теперь подключиться смогут уже до 9 тысяч пользователей и 1,2 тысячи компаний. На данный момент операции с цифровыми рублями доступны клиентам 12 банков, которые начали пилотирование в августе 2023 года. В будущем к ним добавятся и другие банки.

Новые возможности также становятся доступными с началом этого этапа. Участники смогут не только открывать и закрывать счета цифрового рубля, пополнять их и переводить деньги между собой, но и оплачивать товары и услуги, а также использовать автоплатежи и смарт-контракты. Среди новшеств — оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями, что сделает работу с цифровыми рублями ещё более удобной.

Напомним, что с 15 августа 2023 года Банк России проводит пилотные тесты с реальными цифровыми рублями. На первом этапе проверялись основные функции: открытие и закрытие цифровых кошельков, пополнение и переводы между физическими лицами, а также автоматические платежи. Новый этап обещает ещё больше возможностей для пользователей и компаний.