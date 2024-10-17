Цифровой рубль запустят на QR-кодах

На форуме Finopolis первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова рассказала о тестировании цифрового рубля для оплаты товаров и услуг. По её словам, эта функция будет реализована с использованием универсального платёжного QR-кода, что было предложено самими банками.

Скоробогатова отметила, что цель такого подхода — снизить затраты как для банков, так и для торгово-сервисных предприятий. «Мы решили использовать единый стандарт для приёмов платежей в цифровых рублях, а также для других цифровых сервисов, которые предлагают банки», — добавила она.

Эта инициатива позволит улучшить удобство и скорость расчётов для пользователей и торговцев. Тестирование будет проводиться в рамках пилотной группы, и, если всё пройдёт успешно, цифровой рубль сможет стать неотъемлемой частью повседневных платежей.