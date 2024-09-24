Цифровые двойники коралловых рифов ускорили мониторинг экосистем

Опубликовано 24 сентября 2024, 09:001 мин.
Цифровые двойники коралловых рифов ускорили мониторинг экосистемНовые технологии помогают ученым быстрее и точнее изучать рифы
Мониторинг коралловых рифов, одних из самых разнообразных экосистем на планете, всегда был сложной задачей. Однако благодаря новым достижениям в области фотограмметрии и 3D-моделирования этот процесс стал проще, быстрее и точнее.
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Ученые, работавшие на рифах в Индонезии, создали их трехмерные модели с помощью специальных подводных камер. За полчаса они сделали тысячи снимков, из которых были созданы «цифровые двойники». Это позволило не только быстрее оценить состояние рифов, но и более детально изучить их структуру.
Одна из целей исследования — оценить эффективность крупнейшего в мире проекта по восстановлению кораллов в Индонезии. 3D-модели показали, что восстановленные рифы могут расти с теми же темпами, что и здоровые природные экосистемы, что даёт надежду на успешное восстановление этих хрупких сред обитания.