Цифровые двойники станков ускорят производство на 38%

Модель учитывает физические параметры станка и данные с датчиков в режиме реального времени. Система может учитывать неопределенность производственного процесса, например, риск возникновения брака.

Производители сами могут задать допустимый уровень брака, исходя из своей готовности идти на риск. Новый метод сокращает время производства детали на 38% для фрезерного станка и на 17% для 3D-принтера.

Разработчики планируют усовершенствовать систему, чтобы она учитывала более сложные виды неопределенности на производстве.