Цифровые небоскребы iCity построят в России

В качестве строительной компании была выбрана MR Group, а сумма общего финансирования равняется примерно 30 млрд рублей, пишет издание Лента.ру. Согласно имеющимся данным, выделенные средства будут тратиться на строительство башен в течение семи лет.

Сообщается, что iCity будет состоять из двух разновысотных офисных башен: 61-этажная Time Tower и 34-этажная Space Tower. На подиуме цифровых небоскребов расположатся различные полезные заведения: фитнес-центр с видовым бассейном, фудкорт, магазины, зоны ожидания, винотека и т.д.

Стоит отметить, что необычным данный проект делает тот факт, что при его строительстве будет применен подход smart building. Так называют процесс строительства, при котором сочетается использование интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания. Окончание строительства iCity намечено на 2023 год.