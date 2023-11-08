Цифровые рубли можно будет снять в банкомате, как обычные деньги

Это станет возможным благодаря пилотному проекту, запущенному банком ВТБ. Процесс снятия цифровой валюты будет включать в себя несколько этапов: сначала клиенту необходимо будет отсканировать QR-код через камеру мобильного телефона, что откроет банковское приложение.

После выбора счета цифрового рубля, средства переведутся на обычный наличный счет, и только после этого их можно будет получить через банкомат.

Эксперты в области платежных систем видят в этой технологии большой потенциал, особенно в контексте отказа от пластиковых карт.

Однако, несмотря на низкие комиссии, которые являются одним из преимуществ цифрового рубля, для граждан это может не стать определяющим фактором. Все будет зависеть от того, насколько банкам будет коммерчески выгодно продвигать этот вид валюты среди своих клиентов.