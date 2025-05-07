Cisco представила квантовый чип

Чип создан в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре. Он предназначен для использования в квантовых сетях и может соединять между собой квантовые процессоры. Разработка совместима с существующей волоконно-оптической инфраструктурой, что делает ее пригодной для масштабного внедрения.

Новый чип потребляет менее одного мегаватта энергии, что делает его энергоэффективным решением для будущих квантовых систем. По заявлению компании, чип может быть использован в различных практических приложениях, включая распределенные вычисления.

Кроме того, Cisco объявила об открытии новой лаборатории Cisco Quantum Labs в городе Санта-Моника. В этом центре исследователи будут работать над совершенствованием чипа, а также разрабатывать другие квантовые инструменты, включая протоколы распределения спутанности, компилятор для распределенных квантовых вычислений и комплект для создания квантовых сетей.