Cisco присоединился к этической инициативе по ИИ

Подписание документа состоялось на конференции в Ватикане еще в феврале 2020 года, но новость о присоединении Cisco стала известна только сейчас. «Римский призыв» подчёркивает, что ИИ должен разрабатываться и использоваться во благо людей, без дискриминации и вреда окружающей среде.

Папа Франциск неоднократно выступал за международное соглашение по этичному развитию ИИ, посвятив этому даже своё ежегодное послание мира. Инициативу поддержали не только крупные IT-компании, но и университеты, агентства ООН и другие организации.

Опасения по поводу потенциального вреда от ИИ растут по мере его развития. Технология может повлиять на рабочие места, конфиденциальность, авторские права и даже поставить под угрозу безопасность людей.