Cisco присоединился к этической инициативе по ИИ

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:31
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Cisco присоединился к этической инициативе по ИИПоддержанной Ватиканом
Технологический гигант Cisco присоединился к Microsoft и IBM, подписав документ под названием «Римский призыв». Эта инициатива, поддержанная Ватиканом, призывает к этичной разработке искусственного интеллекта (ИИ) на благо общества.
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Подписание документа состоялось на конференции в Ватикане еще в феврале 2020 года, но новость о присоединении Cisco стала известна только сейчас. «Римский призыв» подчёркивает, что ИИ должен разрабатываться и использоваться во благо людей, без дискриминации и вреда окружающей среде.
Папа Франциск неоднократно выступал за международное соглашение по этичному развитию ИИ, посвятив этому даже своё ежегодное послание мира. Инициативу поддержали не только крупные IT-компании, но и университеты, агентства ООН и другие организации.
Опасения по поводу потенциального вреда от ИИ растут по мере его развития. Технология может повлиять на рабочие места, конфиденциальность, авторские права и даже поставить под угрозу безопасность людей.