Cisco снова уволит сотрудников из-за низкого спроса на сетевое оборудование

Точных цифр увольняемых сотрудников нет, но анонимные источники, близкие к компании, говорят о возможных 5%, или 4-5 тысячах человек, как было в 2022 году. В настоящее время в Cisco работает чуть менее 85 тысяч человек.

В силу падения спроса на сетевое оборудование Cisco вынуждена реструктуризовать бизнес и увольнять людей. Финансисты компании корректируют прогнозы выручки в сторону снижения. К тому же вендор купил за рекордные для себя $28 млрд компанию Splunk, специализирующуюся на кибербезопасности, потому что видит в этом перспективу.