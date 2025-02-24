Clone Robotics представила робота с 1 тыс синтетических мышц и пугающе похожего на человека

Робот построен на полимерном каркасе, в точности повторяющем скелет взрослого человека. В его конструкции используется более 1000 искусственных мышц Myofiber, которые сокращаются при подаче гидравлической жидкости.

Для работы системы предусмотрен электрический насос мощностью 500 Вт, что позволяет роботу двигаться с высокой точностью.

В дополнение к мышечной системе Protoclone оснащен четырьмя камерами глубины, 70 инерционными датчиками для отслеживания положения суставов и 320 сенсорами давления, обеспечивающими обратную силовую связь.

Разработчики уверяют, что благодаря этим технологиям робот сможет обучаться, наблюдая за движениями людей.

Сейчас Protoclone находится на ранней стадии разработки, но в Clone Robotics заявляют, что в будущем он сможет выполнять повседневные задачи — от уборки и мытья посуды до работы с инструментами.