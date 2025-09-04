Cloudflare отразила самую мощную DDoS-атаку в истории интернета мощностью 11,5 Тбит/с

Её мощность достигала 11,5 Тбит/с — почти на 60% больше, чем предыдущий рекорд в 7,3 Тбит/с, зафиксированный всего несколькими месяцами ранее.

Атака представляла собой гиперобъёмный UDP-флуд, который длился около 35 секунд и генерировал более 5,1 млрд пакетов в секунду. Основные источники трафика пришлись на скомпрометированные аккаунты в Google Cloud и множество IoT-устройств, а также другие облачные сервисы.

По словам Cloudflare, их распределённая сеть защиты смогла автоматически выявить и нейтрализовать угрозу в реальном времени без вмешательства операторов и заметного влияния на работу клиентов.

Эксперты компании отмечают рост частоты и мощности подобных атак: только во II квартале 2025 года Cloudflare заблокировала более 6500 гиперобъёмных DDoS-кампаний, что в разы больше показателей прошлого года.