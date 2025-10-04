Colossal Biosciences отметила первый день рождения восстановленных лютоволков

Для восстановления вида специалисты использовали древние кости. ДНК была извлечена из зуба, которому 13 000 лет, и фрагмента черепа возрастом 72 000 лет.

Учёные сравнили древнюю ДНК с ДНК современных волков, что позволило выявить специфические гены, принадлежавшие вымершему волку. Затем были модифицированы гены некоторых современных волков, чтобы они соответствовали древним генам. На этой основе учёные вырастили эмбрионы, которые подсадили суррогатным самкам для вынашивания.

В октябре 2024 года компания получила целевые результаты: родились два волчонка-самца, которых назвали Ромул и Рем. Через три месяца родилась ещё одна волчица, которую назвали Кхалиси. Хотя некоторые учёные до сих пор обсуждают, насколько эти новые волки похожи на своих древних предков, они действительно напоминают «ужасных волков» древности. Эти животные крупнее, светлее, с более широкими челюстями и мощными плечами, чем современные серые волки.

К своему первому дню рождения Ромул и Рем достигли веса более 54 килограммов. Рост Ромула был более значительным, и он весил более 63 кг. Каждый из них волков съедает более двух кг мяса в день.

В целом Colossal Biosciences преследует фундаментальную цель — возродить исчезнувшие виды с помощью современных научных технологий.