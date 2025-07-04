CoreWeave первой развернула суперкомпьютеры на базе Nvidia Blackwell Ultra

Одна стойка GB300 NVL72 содержит 72 графических процессора Nvidia Blackwell Ultra, 36 процессоров Grace на базе Arm с 72 ядрами и 36 сетевых ускорителей BlueField. Такая конфигурация обеспечивает до 1,1 экзафлопс вычислений при выводе и 0,36 экзафлопс при обучении моделей — это на 50% больше, чем у предыдущей версии GB200.

Внутри стойки установлено 20 ТБ быстрой памяти HBM3E и 40 ТБ общей оперативной памяти. Система подключена через коммутаторы Quantum-X800 и сетевые карты ConnectX-8, поддерживающие скорость до 14,4 ГБ/с, что в два раза выше предыдущих решений.