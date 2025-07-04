CoreWeave первой развернула суперкомпьютеры на базе Nvidia Blackwell Ultra

Опубликовано 04 июля 2025, 22:511 мин.
CoreWeave первой развернула суперкомпьютеры на базе Nvidia Blackwell UltraDell поставила системы GB300 NVL72 для облачного ИИ
CoreWeave, облачный провайдер, специализирующийся на искусственном интеллекте (ИИ), стал первым пользователем новейших суперкомпьютеров на базе Nvidia Blackwell Ultra. Dell поставила готовые стоечные системы GB300 NVL72, которые CoreWeave установила совместно с партнером по дата-центрам — компанией Switch.
© CoreWeave / Switch
Одна стойка GB300 NVL72 содержит 72 графических процессора Nvidia Blackwell Ultra, 36 процессоров Grace на базе Arm с 72 ядрами и 36 сетевых ускорителей BlueField. Такая конфигурация обеспечивает до 1,1 экзафлопс вычислений при выводе и 0,36 экзафлопс при обучении моделей — это на 50% больше, чем у предыдущей версии GB200.
Внутри стойки установлено 20 ТБ быстрой памяти HBM3E и 40 ТБ общей оперативной памяти. Система подключена через коммутаторы Quantum-X800 и сетевые карты ConnectX-8, поддерживающие скорость до 14,4 ГБ/с, что в два раза выше предыдущих решений.