Corsair выпустила веб-камеру с качеством зеркалки и поддержкой 4K@60fps

Опубликовано 30 июля 2025, 07:081 мин.
Corsair выпустила веб-камеру с качеством зеркалки и поддержкой 4K@60fpsИнтересная новинка, ничего не скажешь
Corsair, через дочерний бренд Elgato, выпустила веб-камеру Facecam 4K — модель, которая обещает студийное качество изображения на уровне зеркальных камер.
Устройство способно снимать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду без сжатия, а в основе системы — сенсор Sony Starvis 2 и собственный видеопроцессор Elgato.
Новинка поддерживает фильтры диаметром 49 мм, что позволяет добавлять профессиональные визуальные эффекты вроде рассеивания света или «звёздного» блика. Камера также интегрирована с приложением Camera Hub, предоставляя пользователю гибкие настройки под любые сценарии съёмки.
Facecam 4K уже доступна для заказа и позиционируется как доступная альтернатива дорогим зеркалкам для стримеров, блогеров и прочих контент-мейкеров.
По словам CEO Corsair Тхи Ла, эта камера — лишь начало серии инноваций, которые компания готовит для рынка создателей контента.