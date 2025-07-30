Corsair выпустила веб-камеру с качеством зеркалки и поддержкой 4K@60fps

Устройство способно снимать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду без сжатия, а в основе системы — сенсор Sony Starvis 2 и собственный видеопроцессор Elgato.

Новинка поддерживает фильтры диаметром 49 мм, что позволяет добавлять профессиональные визуальные эффекты вроде рассеивания света или «звёздного» блика. Камера также интегрирована с приложением Camera Hub, предоставляя пользователю гибкие настройки под любые сценарии съёмки.