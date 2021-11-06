COVID-19 «Дельта» делает заразными не только людей, но и помещения

Это говорит о том, что вирус способен передаваться не только через дыхание, при непосредственном контакте, но и через пыль, а значит и через предметы. Поэтому даже если больного нет в помещении в данный момент, человек который вошёл в помещение после, может заразиться.

Из-за такого способа распространения вируса, требуются соответствующие профилактические меры: большая проветриваемость помещений, ношение масок, даже если вы точно знаете, что не будете контактировать с больным. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, вирус не стал более лёгким и не стал летать в воздухе сам по себе. «Дельта» более заразен по сравнению с другими штаммами — человеком выделяется много вирусных частиц в единицу времени.

«У некоторых особо заразных людей уже при обычном дыхании выделяется большая концентрация вируса. Без кашля и чиханья он в значительной степени выходит в виде пылевых частиц, практически без водяных капель. Поэтому может произойти заражение таким способом», — подчеркнул Крючков.

При этом эксперт отметил, что для заражения таким способом, нужно, чтобы здоровый человек провёл значительное количество времени в заражённом помещении, и концентрация вируса должна быть высокой.