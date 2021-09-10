COVID-19 научились выявлять по поту

Сообщается, что разработанный учеными университета Бангкока агрегат для выявления зараженности человека коронавирусом требуется приложить к подмышкам. Впоследствии, по истечению 15 минут после взятия пробы, стержень перемещают в стеклянный флакон. А всего через полминуты человек может узнать свой результат. Специалисты обращают внимание, что прибор зарекомендовал себя эффективным — надежность достигает 95%.

“Открытие позволило нам разработать устройство для обнаружения специфических запахов”, — поделился ученый Чадин Кулсинг из Университета Чулалонгкорн в рамках интервью AFP.

Нескольким ранее мы писали и о российской разработке для выявления коронавируса. Так, отечественным специалистам удалось создать прибор, с помощью которого можно диагностировать коронавирус у пациентов всего за полчаса.