COVID-19 оказался способным привести к сахарному диабету

Так, по словам врача, вероятность инфицирования COVID-19 и тяжелого течения болезни выше у людей, страдающих хроническими болезнями, в числе которых и сахарный диабет. В то же время, нескольким ранее ученые пришли к выводу, что эту ассоциация работает и в обратную сторону — коронавирус способен привести к сахарному диабету.

“Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе”, — сообщила врач.

Шокур объяснила, что бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин и снижающие уровень глюкозы в крови, выступают в роли клеток-мишеней для вируса и могут разрушаться. Степень разрушения же, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета.