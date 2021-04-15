Наука и технологии
Сегодня в 11:30
COVID-19 оказался «убийцей» рака для некоторых пациентов
Достаточно необычный способ справиться со смертельной болезнью
Врачи обнаружили очень необычное свойство COVID-19. Оказалось, что часть пациентов, переболевших новым вирусом, также столкнулись и со снижением количества раковых клеток.
Так, например, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил активацию иммунной системы при заражении организма коронавирусом и прочими инфекциями. В результате, организм может начать уничтожать в том числе и злокачественную опухоль, передаёт слова специалиста URA.RU.
В качестве примера Болибок привёл «токсин колея». Именно он является одним из первых лекарств для лечения онкологических заболеваний.
Оно состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала.
Прямо сейчас учёные проводят специализированные исследования, изучающие влияние различных вирусов на опухоли.