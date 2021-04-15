COVID-19 оказался «убийцей» рака для некоторых пациентов

Так, например, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил активацию иммунной системы при заражении организма коронавирусом и прочими инфекциями. В результате, организм может начать уничтожать в том числе и злокачественную опухоль, передаёт слова специалиста URA.RU.

В качестве примера Болибок привёл «токсин колея». Именно он является одним из первых лекарств для лечения онкологических заболеваний.