COVID-19 потерял способность проникать в лёгкие

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм всё ещё поражает органы дыхательных путей, только в отличие от предшественников, касается лишь их верхней части. При этом новый вариант COVID-19 не вызывает тяжёлого течения болезни, хоть и имеет все шансы «восстановить эту способность в будущем».