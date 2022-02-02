COVID-19 потерял способность проникать в лёгкие

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COVID-19 потерял способность проникать в лёгкиеИ это вполне ожидаемое поведение вируса
Новейшая мутация коронавируса, на радость всем нам, потеряла одну из самых опасных своих особенностей — способность проникать в легочную ткань.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм всё ещё поражает органы дыхательных путей, только в отличие от предшественников, касается лишь их верхней части. При этом новый вариант COVID-19 не вызывает тяжёлого течения болезни, хоть и имеет все шансы «восстановить эту способность в будущем».
Учёные разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может.
Анна Попова
При этом специалист напомнила, что коронавирус, как и любой другой вирус, ищет самую лучшую форму, которая могла бы помочь ему адаптировать к организму человека.
Источник: РИА Новости