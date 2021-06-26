COVID-19 приспособлен к человеку больше, чем к другим видам

Выяснилось это в рамках структурного исследования коронавирусного S-белка и ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), который с ним связан. Результаты научной работы опубликованы в издании Scientific Reports.

По данным исследователей, COVID-19 еще на первых этапах пандемии проявлял высокую приспособленность к клеткам человека, в отличии от прочих зоонозных вирусов. В рамках научной работы специалисты проанализировали связь S-белка с ACE2 видами, которые потенциально имеют отношение к пандемии, в частности летучие мыши и панголины, а также восприимчивы или устойчивы к инфекции.

Было установлено, что механизм связывания S-белка с человеческим ACE2 был для человека выше, чем для других видов.