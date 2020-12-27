COVID-19 у ребенка привел к инсульту

Об этом сообщается в издании The Mirror. Так, согласно обнародованным данным, сначала родители обратили внимание на то, что речь ребенка стала невнятной и он перестал пользоваться правой рукой. В больнице у него взяли тест на коронавирус, который выдал отрицательный результат. Однако врачи со скепсисом отнеслись к правдивости теста и сделали еще один тест, который выявил антитела.

Впоследствии у мальчика нашли тромб в мозгу, который был спровоцирован инсультом. Инсульт, в свою очередь, был вызван нехваткой кислорода, которая характерна для коронавирусной инфекции. По мнению врача, который делал операцию мальчику, инфицированные коронавирусной инфекции люди более уязвимы к тромбозу.