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COVID-19 уничтожит дельфинов, тюленей и выдр, если попадёт в морскую воду
И все из-за сходства по аминокислотному признаку с человеком
В сети появилась достаточно пугающая информация о том, какой вред можешь принести COVID-19 морским обитателям. Так, если новый вирус попадет в морскую воду, то он уничтожит такие виды как дельфины, тюлени и выдры.
Исследование, проведенное учеными, показало, что из-за сточных вод и нечистот, которые просачиваются в морскую среду обитания, могут пострадать различные виды млекопитающих, которые прямо сейчас находятся на грани вымирания, передает Science of the Total Environment. Все дело в том, что ключевые аминокислоты у этих животных, с которыми связывается вирус, удивительно схожи с человеческими, что и делает их уязвимыми перед COVID-19.
Напомним, что исследователи также продемонстрировали, что SARS-CoV-2 способен выделяться вместе с фекалиями и таким образом выживать в воде до 25 дней. Именно это свойство позволяет вирусу распространяться через сточные воды, что и произошло в таких странах как Испания, Италия и Франция.