COVID-19 уничтожит дельфинов, тюленей и выдр, если попадёт в морскую воду

Исследование, проведенное учеными, показало, что из-за сточных вод и нечистот, которые просачиваются в морскую среду обитания, могут пострадать различные виды млекопитающих, которые прямо сейчас находятся на грани вымирания, передает Science of the Total Environment. Все дело в том, что ключевые аминокислоты у этих животных, с которыми связывается вирус, удивительно схожи с человеческими, что и делает их уязвимыми перед COVID-19.

Напомним, что исследователи также продемонстрировали, что SARS-CoV-2 способен выделяться вместе с фекалиями и таким образом выживать в воде до 25 дней. Именно это свойство позволяет вирусу распространяться через сточные воды, что и произошло в таких странах как Испания, Италия и Франция.