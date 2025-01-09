Creative представила игровое кресло со встроенной аудиосистемой

Опубликовано 09 января 2025, 13:351 мин.
Creative представила игровое кресло со встроенной аудиосистемойСовместная с TGIF разработка
На выставке CES 2025 компании Creative Technology и TGIF представили игровое кресло T0 Aurena, которое сочетает в себе кресло и встроенную акустическую систему.
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Кресло оснащено технологией Creative SoundBlaster CMSS3D+, которая позволяет воспроизводить насыщенный объемный звук, при этом не занимая лишнего места. Технология делает возможным точное воспроизведение всех звуковых деталей, от шагов персонажей в шутерах до глубины музыкальных композиций в кинематографических играх.
Кроме того, кресло разработано с учетом всех требований геймеров, обеспечивая необходимую поддержку для комфортных и продолжительных игровых сессий. В нем учитываются все особенности эргономики, что позволяет снизить нагрузку на спину и шею.
Продажа игрового кресла T0 Aurena намечена на второй квартал 2025 года.