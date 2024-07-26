CrowdStrike разослала пострадавшим от сбоя клиентам «сломанные» купоны на $10

Купоны были разосланы с электронного адреса главного бизнес-директора CrowdStrike Дэниела Бернарда. Но активировать купоны не получилось, поскольку сайт Uber отказался принимать эти карты, возможно, из-за того, что система восприняла их как мошеннические.

Пользователи при попытке активировать купон получали сообщение об аннулировании бонусов. Это может быть вызвано частым использованием бонусной карты.

В соцсети Reddit при обсуждении рассылки неработающих купонов резко раскритиковали такое поведение CrowdStrike. С одной стороны, на фоне неработающих купонов критику вызвали слова гендиректора компании о том, что команда стремится хоть как-то компенсировать неприятности в связи со сбоем; во-вторых, пользователи посчитали лучшим полное отсутствие компенсации, чем столь низкий номинал.

«Мы выражаем нашу сердечную благодарность и приносим извинения за неудобства. Чтобы выразить нашу благодарность, мы оплачиваем вашу следующую чашку кофе или поздний перекус!», — такое сообщение приходило от гендиректора.