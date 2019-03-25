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ЦРТ готовит голосового помощника «Варвару»

Он составит конкуренцию «Алисе» Яндекса

«Центр речевых технологий» работает над собственным голосовым помощником под названием «Варвара». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к компании.

ЦРТ контролируется Газпромбанком. Голосовой помощник поддерживает биометрию и будет доступен сторонним компаниям по лицензии. Её можно будет встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из облака. Собственные устройства с «Варварой» ЦРТ выпускать не планирует.

Благодаря биометрическим технологиям, она будет безопасна. Один из источников сообщил: «Ей можно доверить приватную информацию — к почте, мессенджерам или мобильному банку. Письма и сообщения она озвучит, только если услышит голос пользователя и распознает его как живого человека, а не запись».

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