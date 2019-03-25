ЦРТ готовит голосового помощника «Варвару»

«Центр речевых технологий» работает над собственным голосовым помощником под названием «Варвара». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к компании.

ЦРТ контролируется Газпромбанком. Голосовой помощник поддерживает биометрию и будет доступен сторонним компаниям по лицензии. Её можно будет встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из облака. Собственные устройства с «Варварой» ЦРТ выпускать не планирует.

Благодаря биометрическим технологиям, она будет безопасна. Один из источников сообщил: «Ей можно доверить приватную информацию — к почте, мессенджерам или мобильному банку. Письма и сообщения она озвучит, только если услышит голос пользователя и распознает его как живого человека, а не запись».