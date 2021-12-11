ЦРУ обучит своих агентов для работы в России и Китае

Наука и технологии
Сегодня в 16:48
1 мин.
ЦРУ обучит своих агентов для работы в России и КитаеМетодам «тихой» работы
Как стало известно, ЦРУ собирается изменить существующую доктрину подготовки агентов. Она была изменена после терактов 11 сентября 2001 года и сосредоточена на подготовке специалистов по антитеррористической деятельности.
Теперь в ЦРУ предлагают снова обучать будущих разведчиков т.н. тихой деятельности для работы в «сложных» странах — Китае и России. Уточняется, что будущих «китайских» специалистов будут обучать не только для прямой работы в этой стране, но и в странах Западной Африки, в которые Китай вкладывает большие средства.
В отношении непосредственной работы в Поднебесной в ЦРУ призвали готовить экспертов по мандаринскому языку — самому массовому китайскому диалекту. Как именно собираются готовить разведчиков для России, не уточняется.
Источник: РИА Новости