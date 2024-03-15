ЦРУ попыталось «затроллить» китайское правительство

Операция, по сообщению Reuters, началась в 2019 году и направлена на вызывание паранойи в правительстве Си Цзиньпина. Предполагается, что агенты ЦРУ создавали поддельные аккаунты в социальных сетях для распространения слухов и критики китайского правительства.

ЦРУ отказалось комментировать сообщения Reuters, и пока не подтверждено, продолжается ли программа. Сообщается, что она выходила за пределы Китая и воздействовала на общественное мнение в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной части Тихого океана. Одной из целей программы была китайская инициатива по созданию «Пояса и пути».