ЦРУ заподозрили в опытах над детьми с шизофренией

В исследовании приняли участие 311 датских детей. Они начались в начале 1960-х годов и должны были исследовать связь между наследственностью и окружающей средой в развитии шизофрении.

Утверждается, что детям не говорили, в каких исследованиях они участвовали. Даже после того, как эксперимент закончился. Обследования проходили в подвале городской больницы Копенгагена. Представитель Датского музея благосостояния Якоб Кнаге Расмуссен заявил, что это первый документально подтвержденный случай, когда дети, находящиеся под опекой, “использовались в исследовательских целях”. Он заявил, что эти опыты противоречат Нюрнбергскому кодексу 1947 года.

Исследования включали различные ассоциации и тесты интеллекта, а также тесты физиологического и психологического характера. В одном из множества тестов дети должны были согласиться или не согласиться примерно с 600 различными утверждениями. Тест, изначально предназначался для "проверки" солдат на предмет фашистских взглядов во время Второй мировой войны.