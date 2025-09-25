Цукерберг и Альтман решили задобрить Трампа после его публичного разлада с Маском

Источник характеризует их взаимодействие с Трампом как стратегический альянс, подчёркивая, что без значительных финансовых вложений в американский ИИ США могут утратить свои конкурентные позиции на глобальном рынке современных технологий.

Предполагаемый союз также отвечает интересам Трампа. Например, Цукерберг заявил о намерении инвестировать в экономику США не менее $600 млрд к 2028 году. Как отмечает, Трамп может подчеркнуть успехи своей администрации в укреплении технологического лидерства страны над Китаем.

По данным источников, ни Цукерберг, ни Альтман не обладают ярко выраженными политическими предпочтениями как Маск. В случае прихода к власти другого президента, они, вероятно, применят аналогичную тактику для установления и поддержания профессиональных контактов.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.