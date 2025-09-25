Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2025, 17:46
1 мин.

Цукерберг и Альтман решили задобрить Трампа после его публичного разлада с Маском

Обещают вложиться в экономику Штатов
По информации газеты Financial Times, после публичного конфликта между Трампом и Илоном Маском, главы *Meta Марк Цукерберг и OpenAI Сэм Альтман неофициально обратились к президенту США, чтобы попытаться сблизиться с ним. Их намерение — получить его поддержку для развития и продвижения своих компаний.
© Molly Riley, White House / Wikimedia Commons

Источник характеризует их взаимодействие с Трампом как стратегический альянс, подчёркивая, что без значительных финансовых вложений в американский ИИ США могут утратить свои конкурентные позиции на глобальном рынке современных технологий.

Предполагаемый союз также отвечает интересам Трампа. Например, Цукерберг заявил о намерении инвестировать в экономику США не менее $600 млрд к 2028 году. Как отмечает, Трамп может подчеркнуть успехи своей администрации в укреплении технологического лидерства страны над Китаем.

По данным источников, ни Цукерберг, ни Альтман не обладают ярко выраженными политическими предпочтениями как Маск. В случае прихода к власти другого президента, они, вероятно, применят аналогичную тактику для установления и поддержания профессиональных контактов.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.