Цукерберг принёс извинения 11 тысячам уволенных сотрудников

Цукерберг принёс извинения 11 тысячам уволенных сотрудниковЭто 13% от штата
Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что берёт на себя ответственность за увольнение 11 тысяч человек из компании.
Он сообщил, что компании пришлось пойти на такие меры, но всю ответственность он берёт на себя. Отмечается, что 11 тысяч сотрудников — 13% от общего штата компании.
Увольнения планируются во всех подразделениях Meta, но наибольшее количество сократят в отделах рекрутинга — бизнес-группы этого направления будут существенно изменены.
Также компания сократит офисные площади, пересмотрит расходы на инфраструктуру и переведёт часть сотрудников за совместные рабочие столы. Об этом отдельно будет объявлено в ближайшие месяцы.
«Я хочу взять на себя ответственность за эти решения и за то, как мы до этого дошли. Я знаю, что это тяжело для всех, и мне особенно жаль тех, кого затронуло этого решение», — заявил Цукерберг.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.