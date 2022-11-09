Цукерберг принёс извинения 11 тысячам уволенных сотрудников

Он сообщил, что компании пришлось пойти на такие меры, но всю ответственность он берёт на себя. Отмечается, что 11 тысяч сотрудников — 13% от общего штата компании.

Увольнения планируются во всех подразделениях Meta, но наибольшее количество сократят в отделах рекрутинга — бизнес-группы этого направления будут существенно изменены.

Также компания сократит офисные площади, пересмотрит расходы на инфраструктуру и переведёт часть сотрудников за совместные рабочие столы. Об этом отдельно будет объявлено в ближайшие месяцы.

«Я хочу взять на себя ответственность за эти решения и за то, как мы до этого дошли. Я знаю, что это тяжело для всех, и мне особенно жаль тех, кого затронуло этого решение», — заявил Цукерберг.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.