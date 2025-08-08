По словам Диденко, работа нейронных сетей делится на два этапа: обучение и ответы на запросы пользователей. На этапе обучения сложная программа, называемая пайплайном, анализирует данные и формирует внутренние параметры сети, или «веса». Это дорогостоящий процесс, требующий экспериментов для оптимизации. Когда сеть отвечает на запросы, она использует уже готовые параметры, не меняя их. Некоторые эксперты считают, что способность ИИ анализировать запрос перед ответом уже можно назвать самоулучшением, но это лишь формальность.

Истинное самоулучшение подразумевает, что ИИ сам разрабатывает новые версии своих программ, улучшает данные и даже проектирует свою архитектуру. Человек при этом задает только общие цели. Meta* уже публикует научные статьи, в которых описываются шаги в этом направлении: от автоматической генерации кода до улучшения процессов обучения без участия человека. Однако полноценной системы, объединяющей эти разработки, пока нет. Имеющиеся наработки позволяют говорить о потенциале, но не о готовом решении.

Создание суперинтеллекта сталкивается с серьезными ограничениями. Нейронные сети не могут быть полностью автономными — их цели всегда задаются человеком. Интересно, что языковые задачи, которые люди считают сложными, для ИИ оказываются проще, чем интуитивные понятия. Например, многие модели не понимают простых физических явлений.