«Цвета бедра испуганной нимфы»: дерматолог рассказала, какие болезни можно определить по цвету кожи

Диана Тахтарова, врач-дерматолог, венеролог, миколог, косметолог из клиники «СМ-Косметология», объяснила, что изменения цвета кожи частый признак различных заболеваний. Например, если кожа становится жёлтой, это указывает на проблемы с печенью, желчным пузырём или желчными путями. Желтение кожи часто связано с гепатитом, циррозом печени, желтухой и другими печёночными заболеваниями. Курящие люди могут иметь жёлто-серую окраску кожи, а коричнево-жёлтый оттенок может свидетельствовать о проблемах с мочевыделительной системой, включая почечную недостаточность и уремию.

Покраснение кожи может быть связано с аллергическими реакциями, экземой, псориазом, розацеа, ожогами, инфекциями кожи и некоторыми аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, синюшность кожи или цианоз может указывать на нарушение кровообращения или поставку кислорода в организм. Дерматолог также отметила, что бледность кожи часто свидетельствует о наличии анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и красных кровяных клеток в крови. Бледность кожи также может быть признаком гипогликемии (низкого уровня сахара в крови), хронической сердечной недостаточности, дефицита железа и гипотиреоза (заболевания эндокринной системы).

Дерматолог подчеркнула, что изменения цвета кожи могут быть важными сигналами о состоянии здоровья, поэтому в случае возникновения таких признаков следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.