«Цвета хвойного леса»: учёные из Красноярска создали краску для тканей на основе коры хвойных деревьев

Учёные из Сибирского федерального университета в Красноярске разработали экологический краситель для текстиля на основе коры хвойных деревьев. Они планируют запатентовать этот метод и использовать его в текстильной промышленности. Ирина Кротова, представитель института торговли и сферы услуг СФУ, поделилась этой информацией.

Исследователи обнаружили, что водные экстракты коры сибирских темнохвойных деревьев и препараты на их основе улучшают стойкость и антибактериальные свойства хлопковых и смесовых тканей. Эти свойства сохраняются в течение пяти стирок. Красители, созданные на основе комплекса флавоноидов из коры деревьев, были модифицированы для использования в текстильной промышленности.

Существующие красители на основе серебра дороги и могут вызывать аллергические реакции. Кора деревьев, в свою очередь, является отходом от лесопильного процесса и может привести к пожарам при складировании. Кроме того, после получения красителя, древесные отходы могут быть использованы в качестве сорбентов для очистки загрязнённых территорий. Таким образом, отходы превращаются в полезные материалы.

Экологический краситель придаёт текстильным материалам оттенки бежево-коричневой гаммы. При использовании экологически нейтральных солей железа или алюмокалиевых квасцов, цветовая гамма может быть расширена до чёрного цвета, что является редкостью для растительных красителей.