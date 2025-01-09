«Да не бомбит у меня!»: Razer представила игровое кресло с охлаждением и подогревом

Если подогрев сидений уже встречался на рынке, то встроенная активная система охлаждения стала первым подобным решением.

Кресло оснащено безлопастной технологией вентиляции, управляемой через сенсорную панель. Главным элементом системы выступает теплообменник Razer Fujin Pro, который обеспечивает точный контроль температуры.

Для холодных регионов кресло может нагреваться до 30 градусов, а в жарком климате снижать ощущаемую температуру на 2–5 градусов, создавая комфорт даже в экстремальных условиях.

Новинка идеально подойдет для геймеров, проводящих много времени за играми.

Razer же, в свою очередь, вновь подтвердила свою репутацию новатора в мире игровой периферии, предложив необычное и высокотехнологичное решение для максимального удобства пользователей.