Наука и технологии
Опубликовано 09 января 2025, 07:44
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«Да не бомбит у меня!»: Razer представила игровое кресло с охлаждением и подогревом

Необычная новинка
Компания Razer, в рамках CES 2025, представила игровое кресло Project Arielle, которое стало настоящей сенсацией благодаря функциям подогрева и охлаждения.
«Да не бомбит у меня!»: Razer представила игровое кресло с охлаждением и подогревом
© Razer

Если подогрев сидений уже встречался на рынке, то встроенная активная система охлаждения стала первым подобным решением.

Кресло оснащено безлопастной технологией вентиляции, управляемой через сенсорную панель. Главным элементом системы выступает теплообменник Razer Fujin Pro, который обеспечивает точный контроль температуры.

Для холодных регионов кресло может нагреваться до 30 градусов, а в жарком климате снижать ощущаемую температуру на 2–5 градусов, создавая комфорт даже в экстремальных условиях.

Новинка идеально подойдет для геймеров, проводящих много времени за играми.

Razer же, в свою очередь, вновь подтвердила свою репутацию новатора в мире игровой периферии, предложив необычное и высокотехнологичное решение для максимального удобства пользователей.

Источник:Razer
Автор:Булат Кармак
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